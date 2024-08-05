انطلاق الاجتماع التشاوري حول مسودة تقرير الاستعراض الدوري الشامل المصري المُقدم للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

جاء ذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والشخصيات البارزة من بينهم: السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هاني هلال عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، عماد عدلي، رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، سامح فوزي، كبير الباحثين في مكتبة الإسكندرية، أشرف مرعي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أحمد بدوي، مدير الجمعية المصرية لدعم اللاجئين. نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب،عزت إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.