صناعة النواب: طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص يستهدف النهوض والارتقاء بالخدمة

أشادت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بتصريحات الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، والتى أكد فيها إن طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص لا يعني بيع أصول الدولة ولكن الهدف هو تحسين الخدمات المقدمة بالمطارات.

وأكدت النائبة أن مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المطارات المصرية سيكون وفقا لمدة زمنية محددة ، ثم يعود بعد ذلك أصل الإتفاق للدولة، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة لن تنهض بدون مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن قرار وزير الطيران المدني يستهدف النهوض بالمطارات المصرية والإرتقاء بالخدمة، بهدف تنشيط السياحة واستغلال منافذها الإستغلال الأمثل.

وأوضحت أن القطاع الخاص كان له دور كبير فى تشغيل المصانع المتوقفة من مصانع وزارة قطاع الأعمال، عندما تدخل بعض رواد القطاع الخاص لإزالة التراكمات وتدني أساليب التطوير داخل المصانع القديمة واستخدام الأساليب الحديثة لتشغليها مثل مصنع الحرير الصناعي بكفر الدوار ومصنع النحاس بالإسكندرية وغيرهم من المصانع التي كانت متوقفة لولا تدخل القطاع الخاص مع قطاع الأعمال لتطوير العمل بداخلها.