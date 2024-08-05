منتخب إسبانيا إلى نهائى أولمبياد باريس.. فاز على المغرب 2-1

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائى اوليمبياد باريس 2024، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1، فى مباراة نصف النهائى التى أقيمت على ملعب مارسيليا، لينتظر الفائز من مصر وفرنسا يوم “الجمعة” المقبل، للمنافسة على الميدالية الذهبية.

انتهى الشوط الأول بتقدم “أسود الأطلس” بهدف نظيف، أحرزه سفيان رحيمى عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

وشهدت المباراة واقعة طريفة، حيث تم استبدال الحكم الأساسى ونزول الحكم الرابع فى الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، بعد تعرض الأول للإصابة نتيجة اصطدامه بأحد لاعبى اسبانيا فى كرة مشتركة.

ومع بداية الشوط الثانى، ضغط منتخب إسبانيا املا فى احراز التعادل، مع التزام منتخب المغرب بالدفاع واللعب علي الهجمات المرتدة، وفى الدقيقة 66، تحقق له ما أراد، حينما أحرز فيرمين لوبيز لاعب منتخب إسبانيا الأوليمبى، هدف التعادل لفريقه فى مرمى المغرب لتصبح النتيجة 1-1.

وفى الدقيقة 85 يحرز لاعب المنتخب الإسبانى الأوليمبى خوانلو سانشيز، الهدف الثاني لفريقه فى مرمى المغرب معلنا فوز “الماتادور” بهدفين مقابل هدف والتأهل إلى نهائى الأوليمبياد.