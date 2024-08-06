ميكالى يدرس منتخب المغرب ويراجع مباراتيه أمام أمريكا وإسبانيا

يبدأ المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، البرازيلى روجيريو ميكالى اليوم، دراسة منتخب المغرب الأوليمبى قبل مواجهة الفريقين مساء «الخميس» المقبل، فى مباراة تحديد المركز الثالث والفائز بالميدالية البرونزية لأولمبياد باريس 2024.

ويراجع ميكالى مباراتىّ منتخب المغرب الأوليمبى أمام أمريكا فى ربع النهائى، واسبانيا فى نصف النهائى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى المنافس، لاسيما وأن ميكالى لديه رغبة قوية لتحقيق أول ميدالية أولمبية فى تاريخ مصر.

ويلعب منتخب مصر الأوليمبى على برونزية الأولمبياد للمرة الثالثة فى تاريخه، عندما يواجه نظيره المغربى «الخميس» المقبل، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بأولمبياد باريس 2024.

وسبق أن لعب المنتخب الأولمبي على برونزية الأولمبياد مرتين من قبل الأولى عام 1928، وخسر فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام إيطاليا بنتيجة قاسية 11 / 3.

وخسر منتخب مصر من الأرجنتين بنتيجة 6 / 0 فى نصف نهائى الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل فى الفوز بميدالية أولمبية للمرة الأولى.

وفى المرة الثانية لعب منتخب مصر الأوليمبى فى أولمبياد 1964، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال أمام ألمانيا ولكنه خسر المباراة بنتيجة 3 / 1.

وخسر منتخب مصر من المجر بنتيجة 6 / 0 فى نصف نهائى الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل للمرة الثانية على التوالى فى الفوز بميدالية أولمبية.

وخسر المنتخب الأوليمبى من فرنسا بنتيجة 3 / 1 فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في فرنسا، حيث كان طرد عمر فايد نجم الفراعنة نقطة تحول فى المباراة، بعدما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما.