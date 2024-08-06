محافظ القليوبية يهنئ ثلاثة من اوائل الثانوية العامة لحصولهم علي المراكز المتقدمة

أجرى ايمن عطيه محافظ القليوبية ، اتصالاً هاتفياً بثلاثة من اوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وهم الطالبة رؤي احمد محمد مدبولي يوسف بمدرسة ام المؤمنين الثانوية بنات بمدينة بنها ( الثاني علمى علوم بمجموع 403.5) والطالب محمد شريف محمد الامير هريدى قاسم بمدرسة محمد فريد الثانوية بنين بحي شرق شبرا الخيمة (الثاني مكرر بمجموع 405) والطالب احمد تامر صلاح الدين يوسف بمدرسة الجولف المتكاملة لغات بالعبور ( السادس مكرر بمجموع 403.5).