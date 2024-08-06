تعرف على موعد انتهاء تعاقد الأهلى مع وسام أبو على بعد أنباء تلقيه العروض

لا حديث يعلو فى الشارع الأهلاوى سوى عن مهاجم الفريق الأحمر، الدولى الفلسطينى وسام أبو على.. ورغم انضمام المهاجم الفلسطينى الملقب بـ«الفدائى» للقلعة الحمراء فى يناير الماضى، إلا أنه رفع رصيده إلى 18 هدفا فى 18 مباراة، بمعدل هدف فى كل مباراة، ليتصدر هدافى الدورى متفوقا على منافسيه، خلال نصف موسم فقط مع المارد الأحمر.

ويرتبط وسام أبو على بعقد مع الأهلى حتى صيف 2028، وأظهر اللاعب صاحب الـ25 عاما بصماته سريعا، وحقق لقب دورى أبطال أفريقيا مع الفريق الأحمر واقترب من التتويج بالدورى المصرى بجانب الفوز بلقب الهداف.

دخل وسام أبو على، دائرة اهتمامات أندية سعودية وأوروبية للتعاقد معه فى الموسم المقبل، إلا أن إدارة الأهلى تتمسك بالإبقاء على اللاعب فى صفوف الفريق، استعداداً للمشاركة فى كأس العالم للأندية الذى يقام صيف العام المقبل فى 2025 بأمريكا، بمشاركة 32 ناديًا، من دوريات العالم.

كما أن اللاعب سعيد بالبقاء فى الأهلى منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء، خاصة أن مارسيل كولر المدير الفنى يمنحه الاهتمام والتقدير المناسب، ويشارك ضمن التشكيل الأساسى طالما كان جاهزًا.

وأصبح وسام أبو على أكثر لاعب محترف فى تاريخ الدورى المصرى تسجيلا للأهداف فى موسم واحد بالدورى المصرى «18 هدفا»، حيث عادل اللاعب وسام أبو على الرقم القياسى الذى كان يملكه مهاجم الأهلي السابق، المغربي وليد أزارو، خلال السنوات الأخيرة، بعد تسجيل 18 هدفا فى موسم 2017-2018، ولكن فى 30 مباراة.

ويحتاج الآن الهداف الفلسطينى هدفًا على الأقل، من أجل الانفراد بعرش أكثر محترف تسجيلا للأهداف فى موسم واحد بتاريخ الدورى المصرى الممتاز.