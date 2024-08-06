بدون راحة.. الزمالك يستعد لمواجهة زد ضمن مؤجلات الدورى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره فريق زد إف سى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة «دورىNile»، والمقرر إقامتها يوم «الخميس» المقبل، حيث رفض جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة.

وطلب جوزيه جوميز من لاعبيه إغلاق صفحة مباراة الفريق البترولى إنبى الماضية، والتى جمعت الفريقين أمس «الاثنين» فى بطولة الدورى، والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين، والتركيز فى المباريات المقبلة.

ورفض جوميز منح اللاعبين راحة قبل مواجهة زد، خاصة أنه لا وقت للحصول على راحة بعد مواجهة إنبى، حيث يخوض الفرق تدريباته اليوم «الثلاثاء» وغدًا «الأربعاء»، على أن يخوض اللقاء يوم «الخميس» المقبل.

من ناحية أخرى، يراهن مسئولو نادى الزمالك على ارتباط أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بجمهور القلعة البيضاء، فى الضغط عليه لتمديد عقده الذى ينتهى آخر الموسم المقبل، خاصة أنه من حقه التوقيع لأى نادٍ بداية من يناير 2025.

ويعلم مسئولو نادى الزمالك مدى حب زيزو لجماهير الزمالك، حيث اتفقوا على الضغط على اللاعب من هذه الناحية باعتبارها ورقة رابحة لإقناع زيزو بالموافقة على تمديد عقده بشروطهم المالية.