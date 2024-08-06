وزير العمل يُسلم عقود عمل لذوي همم وجوائز وشهادات لخريجي مراكز التدريب المهني

سَلّمَ محمد جبران وزير العمل ،اليوم الثلاثاء -في إطار جولته بمحافظة الغربية- عقود عمل لذوي همم،وشهادات إنهاء دورة الحاسب الآلى لذوي همم من المكفوفين،وكذلك ماكينات خياطة وتطريز،وجوائز لمتفوقات ،من خريجي دفعة دورات تدريب مهني،من المراكز التابعة لمديرية العمل بمحافظة..كمساعدة على إقامة مشروعات صغيرة.

وفي بداية الجولة كان قد استقبل اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية،صباح اليوم ،بديوان عام “المحافظة”،بمدينة طنطا، السيد محمد جبران وزير العمل،ود. مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعي،والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،ود. مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ،عضو مجلس امناء التحالف الوطنى..وشهدت الجولة ،إفتتاح مجموعة من المشروعات التنموية بقرية حنون بمدينة زفتى،بمحافظة الغربية،الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،ومنها مركز ” إستدامة للحرف التراثية واليدوية”،التابع لمبادرة حياة كريمة، لدمج المرأة في سوق العمل ،وتمكينهن اقتصاديا ..وكذلك افتتاح مدرسة حنون الثانوية للبنات ،بعد قيام مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك QNB برفع كفاءتها..وأيضا تفقد القافلة الطبية المتكاملة التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر للتنمية..