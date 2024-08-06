وزير العمل: الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة والتصدير

أكد محمد جبران وزير العمل حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار ،ودعم الصناعة،والاهتمام بالتصدير ،وتوفير بيئة العمل اللائقة..وأشاد جبران في ختام جولته اليوم الثلاثاء ، إلى محافظة الغربية ،بزيارة مصنع فخرى لإنتاج العطور وعجينة الياسمين بقرية شبرا بلولة بمركز قطور ، بهذا المصنع الذي ينتج 6000 طن سنويا ،ويعمل فيه ما يقرب من 4000 مزارع ،في زراعة 700 فدان،ويغذي سوق العمل العالمي ب60% من احتياجاته للتصنيع..وخلال الزيارة إجتمع وزير العمل محمد جبران ،ووزيرة التضامن الإجتماعي د. مايا مرسي ،واللواء اشرف الجندي ،محافظ الغربية ،لبحث سبل إزالة جميع المعوقات التي قد تواجه صناعة العطور الزيتية،والتشجيع على الاستثمار فيها..وجرى استعراض بعض هذه التحديات،وطرق حلها ..

.واستمع وزير العمل ،ووزيرة التضامن ،ومحافظ الغربية، من إدارة المصنع إلى تفاصيل سير العملية الإنتاجية ،مجددين تأكيدهم على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بإزالة كافة المعوقات أمام الصناعة والتصدير ،وتوفير فرص العمل اللائقة …وتجولوا بين العاملين بهذا المصنع الكائن بقرية شبرا بلولة السخاوية “الشهيرة باسم شبرا بلولة”، التي تقع على بُعد حوالي 97 كيلو متر ، شمال العاصمة القاهرة، وتنتج أكثر من نصف إنتاج العالم من الياسمين.وتتميز بالتربة الخصبة لهذا النوع من الزهور ، حيث تنتج هذه النوعية من الأزهار ذات الرائحة الكلاسيكية التي تدخل في صناعة العديد من العطور، وهو ما يجعل الياسمين “حجر أساس في صناعة العطور”،حول العالم ..

شارك في الجولة،السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي..ووفد من وزارتي العمل، والتضامن ،ومن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.