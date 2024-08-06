استعدادا لمواجهة المغرب الخميس.. بعثة منتخب “الفراعنة” الأوليمبى تصل نانت

وصلت بعثة منتخب “الفراعنة” الأوليمبى لكرة القدم إلى مدينة نانت الفرنسية، استعدادا للقاء منتخب المغرب يوم “الخميس” المقبل، فى لقاء تحديد المركز الثالث فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقلت البعثة فى طريق سفرها من ليون إلى نانت أتوبيسا إلى المطار ومنه طائرة خاصة، وذلك لتوفير الجهد فى ظل حالة الإجهاد التى يعانى منها جميع اللاعبين فى البطولة نظرا لضغط وتتابع المباريات، وفور وصول بعثة المنتخب انتظم اللاعبون فى تدريبات استشفائية.