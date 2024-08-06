عرض أخير من الزمالك لمحمد عواد لتجديد تعاقده

ينتظر مسئولو نادى الزمالك، ردا رسميا من حارس مرمى الفريق الكروى الأول محمد عواد، سواء بالموافقة أو برفض العرض الأخير الذى قدم له من قبل إدارة القلعة البيضاء من أجل تجديد تعاقده.

وشهدت الفترة الماضية توقف المفاوضات بين الزمالك ومحمد عواد حول تجديد تعاقده، خاصة وأن الحارس كان معترضًا بشكل كبير على المقابل المادى المعروض عليه مقابل التجديد، ثم تقدم الزمالك بعرض آخر للحارس وينتظر الرد.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن الإدارة لم تحدد موعدًا لرد الحارس على العرض المقدم للتجديد، وتركت له حرية الاختيار ما بين الموافقة والاستمرار مع الزمالك، أو رفض العرض والرحيل.

وتابع المصدر تصريحاته، إن إدارة الزمالك عرضت على الحارس القيمة المادية التى تراها مناسبة من وجهة نظرها، وتركت حرية الاختيار لمحمد عواد.