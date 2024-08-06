قبل مواجهة مصر فى أولمبياد باريس.. حكيمى يقدم وعدًا للجمهور المغربى

قدم قائد المنتخب الأوليمبى المغربى أشرف حكيمى، وعدا لجمهور منتخب بلاده بعد الخسارة أمام إسبانيا 1-2 فى الدور نصف النهائى، بالفوز بالميدالية البرونزية، ضمن مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

ويلعب منتخب المغرب، يعد غدٍ «الخميس»، أمام منتخب مصر الأوليمبى، والذى خسر بدوره فى الدور نصف النهائى الثانى أما فرنسا 1-3، على ملعب «لا بوجوار» بمدينة نانت، لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكتب حكيمى عبر حسابه فى موقع «إنستجرام» اليوم «الثلاثاء»: «نشعر بخيبة أمل من نتيجة مباراة أمس (أمام إسبانيا).. ونتعهد ببذل قصارى جهدنا للفوز بالميدالية البرونزية (أمام مصر)، شكرا لدعمكم. ديما مغرب (دائما المغرب)».

ويذكر أنه لم يسبق لأى منتخب عربى أن فاز بميدالية فى مسابقة كرة القدم ضمن دور الألعاب الأولمبية الصيفية، علما بأن منتخب مصر بلغ مرتين دور الأربعة عامى 1928 و1964 وحل رابعا.