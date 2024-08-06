هدف وسام أبو على الأفضل فى الجولة الـ32 من الدورى الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عن أفضل هدف فى الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى المصرى 2023-24.

وعبر صفحتها الرسمية على منصة «إكس» كشفت الرابطة عن اختيار هدف وسام أبوعلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام البنك الأهلي، كأفضل هدف في الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري.

وسجل وسام أبوعلى هدفًا من كرة ثابتة في شباك البنك الأهلي، في المباراة التي انتهت بفوز المار الأحمر بهدف نظيف.

ويحتل وسام أبو على صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 18 هدفا، وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.