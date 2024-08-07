اليوم فى منتدى خالد محيي الدين التصعيد الإسرائيلي فى المنطقة .. وهل يؤدي إلى حرب إقليمية؟

يعقد منتدى خالد محيي الدين اليوم « الأربعاء» ندوة بعنوان « التصعيد الإسرائيلي فى المنطقة .. وهل يؤدي إلى حرب إقليمية؟، يتحدث فيها القبطان صالح حجازي المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي، اللواء ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربية السابق، وأسامة الدليل، رئيس قسم الشئون الدولية بالأهرام العربي، ويدير الندوة خالد الكيلانى.

تنعقد الندوة فى السادسة والنصف بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 ش كريم الدولة ميدان طلعت حرب.