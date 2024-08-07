 81.3% نسبة النجاح بالثانوية العامة.. توقعات بإرتفاع الحد الادنى للتنسيق 

شهدت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسة الجارى 2023/2024 ، تباين كبير فى مجموع الطلاب ، حيث تراوحت المجاميع مابين الـ 80% و الـ 90% لطلاب الشعبة العلمية ” علوم ورياضة” مع فارق ملحوظ لشعبة الرياضيات ،فيما تراوح المجموع الكلى لطلاب الشعبة الادبية ما بين الـ 70 % والـ 75 ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، رسمياً نتائج الشهادة الثانوية ، أمس الثلاثاء،

موضحة عدد المتقدمين والحاضرين والنسب المئوية للنجاح، حيث تقدم للامتحان 729835 طالبا وطالبة منهم 323174 طالبا و406661 طالبة، وحضر الامتحانات 726648 طالبا وطالبة منهم 321525 طالبا و405123 طالبة، و نجح منهم 590 ألف طالب وطالبة و992 بنسبة 81.3%.

وقد ضمت قائمة أوائل النتيجة قرابة 38 طالب وطالبة حيث تفوقت الطالبات بإجمالى 20طالبة مقابل 18 طالب فقط، ، وبلغ عدد الناجحين من الطلاب البنين 272288 ومن البنات 318704، بإجمالى 590992 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 81.3%، وكانت نسبة نجاح البنين 84.7% ونسبة نجاح البنات 78.7%.

وأكد كشف المجمع التكرارى والإحصائى لنتيجة الثانوية العامة 2024، عن ارتفاع نسبة النجاح العامة بنتيجة هذا العام لتسجل 81.3% مقارنة بنتيجة الثانوية العامة 2023، والتي سجلت نسبة النجاح المئوية 78.8%، وهو ما يشير إلى وجود توقعات فى ارتفاع الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات.

كما كشف إحصاء شهادة الثانوية العامة بنتيجة الثانوية العامة 2024، عن ارتفاع نسبة الطلاب الحاصلين على مجموع من 95 % إلى أقل من 100% بنسبة 0.66%، مقارنة بـ 0.39% بنتيجة الثانوية العامة 2023، وهو ما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى مقارنة بالعام الماضى لجميع الشعب علمى علوم والشعبة الهندسية والشعبة الأدبية، وجاءت نسبة النجاح في الثانوية العامة شعبة علمي علوم 2024 لتبلغ 80%، وشعبة علمي رياضة 2024 تبلغ 86%

، أما نسبة النجاح في شعبة علمي أدبي 2024 تبلغ 80%

مقابل نسب نجاح الثانوية العامة 2023، والتى أعلنتها وزارة التربية والتعليم العام الماضي نسبة النجاح في شعبة علمي علوم 78.62 ٪، شعبة علمي رياضيات 79.78٪، شعبة الأدبي 78.74٪.

وفيما يتعلق بشرائح مجموع الثانوية العامة 2024 ، فقد حصل 27.24% من الطلاب على مجموع أكبر من 90% وأق من 85%، بينما حصل 42.73% من الطلاب على مجموع أقل من 80% وأكبر من 65% ، وحصل 29.69% من الطلاب على مجموع أقل من 60% وحتى 50% .

واشارت التوقعات الى أمكانية ارتفاع الحد الادنى للقبول بالمحلة الاولى ، فبالنظر فى الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى عام 2023 ، فقد سجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق وبالمقارنة مع نتيجة الثانوية العامة 2024، يتكشف توقعات الحد الأدنى للتنسيق، لترتفع هذا العام بنسبة تتراوح من 1% لـ 2 % فى كل الشعب العلمية والهندسية والأدبية، وبالتالي يتراوح فإن الحد الأدنى لشعبة علمى علوم لن يقل ما بين 89 % وحتى 91 % والشعبة الهندسية يتراوح بين 84 % وحتى 86 % والحد الأدنى للشعبة الأدبية ما بين 71 % وحتى 73 %.

فيما أعلنت وزارة التعليم العالي، إن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2024، ستنطلق فور تسليم نتيجة الثانوية العامة لمكتب التنسيق، وعقب ذلك تجتمع اللجنة العليا للتنسيق لوضع الحد الأدنى للقبول بكليات المجموعة الطبية والهندسة للشعب العلمية، وبعض كليات المجموعة الأدبية، على أن تنطلق المرحلة الاولى بحد أقصى 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتستمر لمدة 5 أيام يقوم خلالها طلاب الثانوية العامة المقرر قبولهم ضمن المرحلة الأولى بتسجيل رغباتهم وعددهم 72 رغبة على موقع تنسيق الجامعات، ويحق لهم تعديل الرغبات حتى آخر يوم فى موعد غلق التسجيل فى تمام السابعة مساء فى اليوم الأخير.