شباب المصريين بالخارج: الخارجية تتعهد بالتنسيق مع التعليم العالي لرفع نسبة قبول أبناءنا في الجامعات الحكومية

طالب اتحاد شباب المصريين بالخارج وزارة التعليم العالي، بزيادة نسبة قبول أبناء مصر فى الخارج بالجامعات الحكومية، خاصة أن ذلك المطلب يحقق آمال وتطلعات أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

واكد علاء ثروت خليل، أمين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج خلال اجتماع الجاليات مع ممثلي وزارة التربية والتعليم على هامش مؤتمر المصريين بالخارج؛ أن هناك حالات صارخة لأبناء الجالية المصرية بالخارج حيث حصل عدد من أبناءهم على مجموع درجات مرتفعه جدا ، ولم يتمكنوا من تحقيق حلمهم بالالتحاق بالكليات الراغبين فيها بالجامعات المصريه الحكومية.

وأوضح أن وزارة التعليم العالى، قالت خلال ردها علي سؤال من احد الحضور عن شكاوي أبناء مصر بالخارج من قبولهم في الجامعات الحكومية: إن الوزارة خصصت نسبة 5% لأبناء الجاليات في الجامعات الحكومية، مؤكدا أن تلك النسبة مرضية للوزارة ولكن لا ترضى ابناء مصر فى الخارج.

وطالب علاء خليل من السفير نبيل حبشى، نائب وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج، بتبني هذا المطلب المهم لأبناء مصر فى الخارج ، فيما أكد السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية أنه سيتبني هذا المطلب وسيتم مناقشته مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات حتي يتم الوصول إلي قرار يرضى جميع المصريين ووعد بالمتابعة الشخصيه لذلك المطلب.

وأكد خليل أن ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج «سابقا» إلى وزارة الخارجية، سيساهم في تعزيز ورفع كفاءة التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج وإحاطتهم بالتطورات التي تشهدها مصر والتحديات المحيطة بالدولة وما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة والمجالات.

من جانبه قال شريف النسيري عضو الاتحاد أن ذلك المؤتمر المهم سيشجع أبناء الجاليات المصرية ورجال الأعمال الأجانب علي زيارة مصر والاستثمار والتجارة معها، وتفهم سياستها ومواقفها، ودعم قضاياها.

مشيدًا بتأكيد وزير الخارجية خلال كلمته في المؤتمر علي أن أبناء مصر بالخارج هم جزء عزيز من الشعب المصري ولهم كل الحقوق وعليهم نفس الواجبات، فهم جزء مهم من قوة مصر الشاملة، وقطاعاً محورياً من الموارد البشرية المصرية مشيرا إلي أن ابناء مصر بالخارج هم صوت مصر وصورتها في كل الدنيا، فكل مواطن في الخارج سفير لوطنه في نطاق محيطه، ويستطيع التأثير في الرأي العام، ونقل الصورة الحضارية عن مصر إلى العالم.

فيما ثمن احمد بدوي عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج بتركيز المؤتمر علي استعراض جهود وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة «أبناؤنا في الخارج» لتلبية احتياجات أبناء المصريين بالخارج ومجريات عمل مدارس «المسار المصري»، بالإضافة إلى تناولها طلبات المصريين بالخارج بشأن التنسيق الجامعي والاستفادة من الشباب الدارسين والباحثين بالخارج من قبل وزارة التعليم العالي، مع مناقشة ثرية للخدمات المقدمة مثل مبادرة التسوية التجنيدية، الأوراق الثبوتية، والحماية التأمينية والاجتماعية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المصريين بشأن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وأكد عبدالله فضل ومها بشارة واميرة البيطار اعضاء الاتحاد ، علي أن المؤتمر فرصة للتعرف على ما يتم على أرض الواقع وفرص مهمة أيضاً للمصريين في الخارج للقاء وزيرة الخارجية وعرض مشكلاتهم ورؤيتهم وما يمكن أن يقدموه للنهوض بالدولة المصرية وطنهم الأم، مؤكدا أن المؤتمر كان فرصة مهمة لتتقابل رموز الجاليات المصرية من حول العالم على أرض مصر؛ خصوصًا أن أعداد المصريين بالخارج قد يتخطى 14 مليونًا، ويحرص رموز الجاليات وممثلوهم على نقل الصورة كاملة.