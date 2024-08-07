قبل نهايتها بـ«4» أيام.. حصيلة العرب فى أولمبياد باريس 2024

اقترب موعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية 2024 التى تقام فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث من المقرر أن تختتم يوم 11 أغسطس المقبل.

وحصل العديد من الرياضيين العرب على ميداليات فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وكان أبرزهم بطلة الجزائر لـ الجمباز «كايليا نمور» والتى حصلت على الميدالية الذهبية.

وتوجت البعث المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس حتى الآن، بميدالية برونزية وكانت من نصيب «محمد السيد» بطل مصر فى سلاح المبارزة.

وبذلك تكون حصيلة العرب فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حتى الآن كالتالى:

البحرينية وينفريد يافى تحصل على ذهبية 3000 متر موانع

الجزائرية كايليا نمور تحصل على ذهبية الجمباز

التونسى فارس فرجاني يحقق فضية سلاح السابر

المصرى محمد السيد يحقق برونزية سلاح المبارزة