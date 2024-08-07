وليد دعبس يتراجع عن استقالته من رئاسة مودرن سبورت

أعلن رئيس نادي مودرن سبورت السابق وليد دعبس، تراجعه عن قرار استقالته، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإحالة ملف قضية وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق إلى النيابة العامة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم «الإثنين» الماضى، بإحالة ملف أحمد رفعت للنيابة العامة للتحقيق فيه، خاصة وأن القيادة السياسية لا تتردد فى الوقوف إلى جانب المواطنين للكشف عن ملابسات القضية برمتها.

وقال رئيس مودرن سبورت فى تصريحات مُتلفزة: «فيه تصفية حسابات والتريند بقى حاجة صعبة جدًا، ولكن قرار الرئيس السيسة بتحويل الموضوع للنيابة يثلج الصدور، وبقى فيه ارتياح».

وأضاف وليد دعبس: «كده كل حاجه هتمشى صح وكل اللى غلط فى حاجة هيتحاسب، وكل واحد هياخد حقه، بسبب تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وتابع دعبس: «وبهذا القرار فى أمل للأجيال القادمة بإن هيبقى فى نظام جديد للتعامل مع الرياضيين.. أنا كنت متأثر من ما حدث، وقدمت استقالتى، ولكن بعد قرار السيد الرئيس بتراجع عن الاستقالة وهبقى موجود فى النادى».

وتوفي أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر السابق، يوم السبت 7 يوليو 2024 عن عمر يناهز 30 عاما، بعد بعد صراعٍ مع المرض وتدهور فى حالته الصحية.