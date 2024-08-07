الليلة نهائى كأس رابطة الأندية بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

فى التاسعة مساء اليوم «الأربعاء»، وعلى ملعب استاد الدفاع الجوى، يلتقى فريق سيراميكا كليوباترا مع نظيره فريق طلائع الجيش، فى نهائى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة فى نسختها الثالثة.

ونجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى، فيما حصد فريق سيراميكا لقب النسخة الثانية، ويأمل فى التتويج الثانى له على التوالى هذا الموسم.

يدير نهائى كأس رابطة الأندية المصرية، طاقم حكام رومانى بقيادة رادو بيتريسكو، ويعاونه بيتريسكو المساعدان رادو جينجولاك وفاسيلى مارينيسكو، والحكم الرابع بوجدان دوميتراكى، وأندرى كيفوليتى حكم تقنية الفيديو الـ«VAR» ويعاونه سيباستيان جورجى.

ويأمل فريق طلائع الجيش فى التتويج لأول مرة بكأس رابطة الأندية، بعدما وصل للمرحلة الأخير من البطولة، وتحقيق اللقب الثانى في تاريخ النادى بعد التتويج بلقب السوبر المحلى 2020/ 2021 مع عبد الحميد بسيونى أيضا.

وعن مشوار الفريقين فى البطولة، فقد بدأ فريق الطلائع مشوار كأس الرابطة هذا الموسم بالفوز على زد بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على فاركو بهدف نظيف ليتصدر مجموعته ويتأهل لدور ربع النهائى.

ونجح طلائع الجيش في الفوز على الجونة بركلات الترجيح 6/ 5 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله، كما أطاح بفريق المصرى فى نصف النهائى بنفس السيناريو بعد الفوز بركلات الترجيح «3/ 1» بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله.

فيما بدأ فريق سيراميكا كليوباترا البطولة بالفوز على إنبى بهدفين نظيفين، ثم الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم التعادل مع الداخلية بهدف لمثله، ليتأهل متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط.

وأطاح سيراميكا في دور ربع النهائى بفريق سموحة بهدفين نظيفين، ثم حقق فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى دور نصف النهائى.

وتُعد مباراة اليوم هى المباراة العاشرة بين سيراميكا وطلائع الجيش تاريخيا، حيث سبق أن تواجها فى 9 مواجهات سابقة، حسم سيراميكا الفوز فى مباراتين بينما فاز الطلائع فى مباراتين، وانتهت 5 لقاءات بالتعادل، سجل لاعبو الطلائع 7 أهداف واستقبلوا مثلها من لاعبى سيراميكا، ويعد أحمد ياسر ريان هداف المواجهات برصيد 3 أهداف.