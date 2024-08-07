المنتخب الأوليمبى يختتم استعداداته لمواجهة المغرب على برونزية أولمبياد باريس

يختتم المنتخب المصري الأوليمبى اليوم «الأربعاء»، تحضيراته لمواجهة نظيره المغربى فى مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، فى مباراة عربية خالصة، تنطلق أحداثها فى السادسة مساء غدٍ «الخميس».

وخسر المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلى روجيريو ميكالى، أمام نظيره الفرنسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت المنتخبين، مساء «الإثنين»، على ملعب «جروباما ستايديوم»، بمدينة ليون الفرنسية، فى إطار منافسات دور نصف نهائى أولمبياد باريس 2024.

تقدم المنتخب الأولمبى المصرى عن طريق محمود صابر، وتعادل ماتيتا للمنتخب الفرنسى قبل نهاية اللقاء بثمانى دقائق، وانتهى وقت اللقاء الأصلى على وقع التعادل، وشهدت بداية الشوط الإضافي الأول طرد عمر فايد، بعدها تمكن ماتيتا من تسجيل هدف التقدم للديوك، ونجح مايكل أوليسي من تسجيل هدف اللقاء الثالث ليقتل المباراة على الفراعنة.

بينما سقط منتخب المغرب الأولمبى، أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل اللاروخا إلى نهائى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024.