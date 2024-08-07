لحل أزمة المستحقات المالية.. الزمالك يتواصل مع فرجانى ساسى 

يحاول مسئولو نادى الزمالك، التواصل مع فرجانى ساسى، للتوصل إلى حل بشان مستحقاته المتأخرة لدى النادى، والتى تبلغ 696 ألف يورو، والتى قام اللاعب برفع قضية ضد النادى بشانها.

ويدرس الزمالك التقدم باستئناف على قضية فرجانى ساسى التى يطالب فيها بـ696 ألف يورو، وذلك بعدما رفع اللاعب قضية ضد النادى، للحصول على المبلغ من النادى.

وقال المصدر، إن اللاعب سبق وتم تغريمه بسبب جذب سماعة الحكم فى إحدى مباريات الزمالك وقت لعبه للأبيض، وتم تغريمه وقتها، إلا أن اللاعب لا يعترف بالغرامة، لعدم وجودها فى اللائحة، فرفع اللاعب قضية وتم الحكم لصالحه، وقام الزمالك بالاستئناف وإلغاء الحكم، إلا أن فرجانى ساسى رفع قضية أخرى، ومن المقرر أن يستند الزمالك فى الاستئناف على الحكم السابق الصادر لصالح النادى.

يذكر أن الزمالك نجح فى رفع ايقاف القيد الخاص بقضية مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق وذلك بعد تسوية المبلغ مع اللاعب.