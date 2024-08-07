رئيس اتحاد الكرة: أتمنى استمرار ميكالى بعد انتهاء الأولمبياد

أبدى رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم جمال علام، ترحيبه باستمرار المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، البرازيلى روجيريو ميكالى، مؤكدا أن ما وصل إليه المدرب مع «الفراعنة» الأوليمبى لم يكن وليد الصدفة.

وأوضح علام فى تصريحات مُتلفزة: «ميكالى سيكون له دور كبير بعد انتهاء الأولمبياد، وبهذه المناسبة نشكر الشركة المتحدة التى تولى اهتماما كبيرا لقطاعات الناشئين والأكاديميات، وفى حال موافقة ميكالى سيقود منتخب من المنتخبات لكننا لم نحدد ما هو هذا المنتخب».

وأكمل علام: «أتمنى استمرار ميكالى معنا، ولسه هنتكلم معاه. ميكالى عانى فى الاختيارات لقائمة منتخب مصر الأوليمبى، وكان يريد ضم لاعبين بيعنهم، ولما تعثر الأمر قال خلاص وهوصل بالأسماء دى لمركز جيد».

وأختتم رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم جمال علام تصريحاته، قائلًا: «شخصيا أعذر الأندية بسبب تحفظها على خوض مباريات فى فترة الراحة بين الموسمين، لكننا مجبرون على ذلك، الدورى مضغوط والمسابقة مستمرة حتى الآن بسبب تأجيلات الأندية وارتباطات المنتخبات».