الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة زد إف سى فى «دورىNile»

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، استعداداته لمواجهة زد إف سى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدورى، والتى تقام فى التاسعة من مساء غدٍ «الخميس».

وطالب جوزيه جوميز لاعبيه إغلاق صفحة مباراة إنبى الماضية، والتى جمعت الفريقين أول أمس «الاثنين» فى بطولة الدورى، والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين، والتركيز فى المباريات المقبلة.

ورفض جوميز منح اللاعبين راحة قبل مواجهة زد، خاصة أنه لا وقت للحصول على راحة عبد مواجهة إنبى، حيث يخوض الفرق تدريباته أمس «الثلاثاء» واليوم «الأربعاء»، على أن يخوض اللقاء «الخميس».

وحقق فريق الزمالك الفوز على إنبي بنتيجة 4 – 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء «الإثنين»، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.