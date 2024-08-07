معسكر مغلق للأهلى استعداداً لمواجهة سموحة فى «دورىNile»

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته الجماعية اليوم «الأربعاء»، وذلك على ملعب مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندرية، والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراته أمام سموحة غدًا «الخميس»، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من أجل تتويجه بدرع الدورى بشكل رسمى.

ويعقد المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، محاضرة مع اللاعبين فى بداية مران اليوم لشرح النواحى الفنية والخططية التى ينوى تطبيقها فى مباراة سموحة، ويحثهم على ضرورة مواصلة الانتصارات والوصول إلى الانتصار رقم 20 على التوالى، من أجل حسم درع الدورى رقم 44 بشكل رسمى، واستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين عقب رباعية المقاولون العرب الأخيرة.