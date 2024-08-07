الزمالك: متمسكون باستمرار زيزو وسندرس العروض حال وصولها

أكد المتحدث الرسمى باسم مجلس إدارة الزمالك أحمد سالم، أنهم متمسكون باستمرار أحمد سيد زيزو فى صفوف القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة.

وأوضح سالم فى تصريحات مُتلفزة: «زيزو لاعب مؤثر وقدم مواسم مميزة، ومتمسكون باستمراره، لكن إذا جاءت عروض فالمجلس بالتأكيد سيدرس الأمر ويقرر وقتها، لكن لا يمكن أن نبنى قرارات على افتراضات».

وعلق المتحدث الرسمى باسم مجلس إدارة الزمالك على موقف النادى من استكمال بطولة كأس مصر فى فترة التوقف بين الموسمين، قائلا: «الزمالك لا يعترض على استكمال بطولة كأس مصر كبطولة لها احترامها، ولكننا نتحفظ على مواعيد استكمال بطولة الكأس فى نفس الوقت الذى تحتاج فيه الأندية واللاعبون للراحة».

وقال أحمد سالم: «هناك اجتماع يعقد لمجلس الزمالك يتحدد فيه موقف النادى من استكمال كأس مصر، وكل الاحتمالات واردة بعد ذلك».

وواصل المتحدث باسم الزمالك: «الموضوع مش خناقة وننتظر من ينتصر فيها، هناك ملف شائك وهو التأجيلات غير المبررة فى الموسم الذى يلفظ أنفاسه الأخيرة ونتمنى ألا يتكرر ذلك في المستقبل».

وتابع: «الزمالك يرفض تلاحم المواسم بهذا الشكل، ومجلس الإدارة والمدير الفنى هم صاحبا القرار فى استكمال البطولة من عدمها».

واختتم تصريحاته: «السوبر المصري للأبطال يحتاج الزمالك، والقرار متروك لمجلس الإدارة، والفرق الجماهيرية تعطى الكرة والبطولات مذاق مختلف».