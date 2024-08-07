17 فرصة لتحقيق ميداليات عربية فى أوليمبياد باريس 2024

حققت البعثات العربية 4 ميداليات فى الألعاب الأولمبية حتى الآن، وضمنت ميداليتين أخرتين، فى كرة القدم، وفى الملاكمة النسائية بفضل إيمان خليف.

ونحن ندخل اليوم 12 فى المنافسات الأولمبية، تلوح بعض الميداليات للعرب بالأفق، واليكم أبرز الفرص العربية لتحقيق الميداليات، فى يوم الأربعاء:

التونسية إكرام ظهرى وصلت دور الـ16 في تايكواندو النساء لوزن 49 كج، تمتلك فرصة بالوصول لنصف النهائى والمنافسة على ميدالية.

السعودية دنيا أبو طالب وصلت دور الـ16 في تايكواندو النساء لوزن 49 كج، لديها فرصة بالوصول لنصف النهائى والمنافسة على ميدالية.

المغربية أميمة البوشتى وصلت دور الـ16 فى تايكواندو النساء لوزن 49 كج، لديها فرصة بالوصول لنصف النهائى والمنافسة على ميدالية.

التونسى محمد جندوبى وصل دور الـ16 في التايكواندو الرجالى لوزن 58 كج، له فرصة بالوصول لنصف النهائى والمنافسة على ميدالية.

الفلسطينى عمر ياسر إسماعيل وصل دور الـ16 فى التايكواندو الرجالي لوزن 58 كج، له فرصة بالوصول لنصف النهائى والمنافسة على ميدالية.

التونسى كريم بن هنية سينافس في مسابقة رفع الأثقال لوزن 73 كج، هو بين 12 رباع وصلوا النهائيات، حيث سيتنافسون على الميداليات.

المصارع الجزائرى عبد الكريم أوكالى ينافس فى تصفيات المصارعة الرومانية لوزن 77 كج.

المصارع المصرى محمد السيد وصل لدور الـ16 فى المصارعة الرومانية لوزن 67 كج.

المصارع التونسى سليمان نصر وصل لدور الـ16 فى المصارعة الرومانية لوزن 67 كج.

المصارع الجزائرى سعيد اسماعيلى وصل لدور الـ16 فى المصارعة الرومانية لوزن 67 كج.

المصارعة الجزائرية ابتسام دودو تنافس فى تصفيات 50 كج فى المصارعة الحرة.

المصارع المصري محمد متولى وصل لدور الـ16 فى المصارعة الرومانية لوزن 87 كج.

المصارع الجزائري بشير سيد عزارة وصل لدور الـ16 فى المصارعة الرومانية لوزن 87 كج.

المصارع المصري محمد جبر سينافس على برونزية المصارعة الرومانية لوزن 97 كج.

وفى نهائى سباق 3000 متر حواجز، مساء اليوم «الأربعاء»، سيشارك 4 عدائين عرب، وهم التونسيان أحمد جزيرى ومحمد أمين جهيناوى، والمغربيان محمد تندوفت وسفيان البقالى، والأخير هو حامل اللقب والمصنف أولا على العالم.