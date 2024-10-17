نصر أبو الحسن: الإسماعيلى تكتمل قوته بعودة أبو جريشة وسليمان لإدارة الكرة

أعرب رئيس النادى الإسماعيلى المهندس نصر أبو الحسن، عن ارتياحه باستقرار فريق الكرة الأول بالنادى حاليًا، موضحًا أن الأمور ستصبح أكثر استقرارا بعودة الثنائى على أبو جريشة، وعماد سليمان للإطار الفنى للفريق مرة أخرى.

وقال أبو الحسن فى تصريحات إعلامية: «الفريق يسير بخطى ثابتة تحت الإدارة الفنية الحالية بقيادة الكابتن حمد إبراهيم، والأمور ستصبح أكثر استقرارا بعودة كابتن علي أبو جريشة وكابتن عماد سليمان، لإدارة أمور الكرة داخل النادى».

وأضاف نصر أبو الحسن: «أثق فى قدرة الفريق على تقديم كل ما لديه لاستعادة مكانة الإسماعيلى مرة أخرى، وسنعمل على توفير كافة سبل الراحة للفريق لتحقيق طموحات كل من يعشق الدراويش».

وأختتم نصر أبو الحسن تصريحاته، قائلًا: «على الجميع دعم الفريق والالتفاف حوله خلال تلك المرحلة خاصة وأننا نسير على الطريق الصحيح لاستعادة أمجاد الإسماعيلى مرة أخرى».