لتعويض غياب «دونجا» عن الزمالك.. جوميز يفاضل بين شحاتة وزياد كمال

يفاضل المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، بين محمد شحاتة وزياد كمال لتعويض غياب نبيل عماد «دونجا» المحتمل عن مباراة بيراميدز فى السوبر المصرى، المقرر لها 20 أكتوبر الجارى.

وتضاءلت فرص «دونجا» في اللحاق بمباراة الزمالك الأولى فى السوبر المحلى أمام بيراميدز، بسبب معاناته من إصابة العضلة الخلفية، والتى تعرض لها مؤخرًا مع المنتخب الوطنى وتسببت فى خروجه من المعسكر.

وتبدو قائمة الزمالك الأقرب للسوبر المحللا كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحى، محمد عواد، محمود الشناوى – خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثى، محمود حمدى «الونش»، حسام عبد المجيد، أحمد محمود، محمد حمدى، محمود بنتايك – خط الوسط: نبيل عماد «دونجا»، زياد كمال، محمد شحاتة، محمد السيد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمود عبد الرازق «شيكابالا»، مصطفى شلبى أحمد مصطفى «زيزو»، كونراد ميشالاك – خط الهجوم: سيف الجزيرى، عمر فرج، حسام أشرف، ناصر منسى.