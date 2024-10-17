جوزيه جوميز يستبعد 6 لاعبين من قائمة الزمالك

ينوى المدير الفنى لفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، استبعاد 6 لاعبين من قائمة الفريق المتجه إلى الإمارات، لخوض منافسات بطولة السوبر المحلى، التى تقام فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى.

اللاعبون هم، البنينى سامسون أكينيولا، مهاب ياسر، محمد عاطف، أحمد رفاعى، مصطفى الزنارى وسيف فاروق جعفر، فيما استقر المدير الفنى على ضم جيفرسون كوستا الصفقة الأفريقية الجديدة وكذلك محمود حمدى «الونش» لاستمرار تأهيله فى الإمارات بعد مشاركته فى جزء من التدريبات.

وتبدو قائمة الزمالك الأقرب للسوبر المحللا كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحى، محمد عواد، محمود الشناوى – خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثى، محمود حمدى «الونش»، حسام عبد المجيد، أحمد محمود، محمد حمدى، محمود بنتايك – خط الوسط: نبيل عماد «دونجا»، زياد كمال، محمد شحاتة، محمد السيد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمود عبد الرازق «شيكابالا»، مصطفى شلبى أحمد مصطفى «زيزو»، كونراد ميشالاك – خط الهجوم: سيف الجزيرى، عمر فرج، حسام أشرف، ناصر منسى.