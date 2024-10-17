قبل السفر للإمارات.. انتظام لاعبى الأهلي الدوليين فى مران اليوم

ينتظم لاعبو النادى الأهلى الدوليين فى مران اليوم «الخميس»، بعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية حث يشارك في المران خماسي المنتخب الوطنى الأول، محمد الشناوى، مصطفى شوبير، رامى ربيعة، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، بعدما تواجد اللاعبين الخمسة فى معسكر منتخب مصر الأخير الذى خاض فيه منتخبنا الوطنى الأول مباراتى موريتانيا بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة «المغرب 2025»، وفازت مصر بثنائية نظيفة فى الذهاب بالقاهرة ثم فازت بهدف نظيف فى لقاء العودة، ليتأهل «الفراعنة» رسميًا للبطولة، كما ينتظم فى مران اليوم المهاجم الفلسطينى وسام أبو على بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى الأجندة الدولية.

وتضم قائمة الأهلي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوى، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف دارى، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعى، محمد مجدى أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسى تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو على.