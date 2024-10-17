الشناوى ودارى فى قائمة الأهلى استعدادًا للسوبر المصرى فى الإمارات

أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن مدافع الفريق، المغربى أشرف دارى، والذى عانى من كدمة بسيطة خلال مران مساء «الأثنين» الماضى، جاهز للسوبر المصري ولا يُعاني من أية إصابات خاصة وأنه شارك فى تدريبات الفريق الأخير دون شكوى من أى آلام.

كما حرص الجهاز الطبى للأهلى على الإطمئنان على حالة حارس وقائد الفريق محمد الشناوى، الذى تعرض للإصابة فى مباراة المنتخب الوطنى أمام موريتانيا أول أمس «الثلاثاء»، وكانت عبارة عن جرح قطعى فى الحاجب واستكمل الشناوى مشاركته فى اللقاء، وشدد الجهاز الطبى للأهلى على أن الحارس سليم وقادر على الدفاع عن عرين الأهلى فى بطولة السوبر المصرى.

ومن المقرر أن يخوض الأهلى مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة، حيث تقرر الاكتفاء بخوض المران مرتين فقط فى الإمارات استعدادًا للسوبر المصرى.