4 لاعبين يستفيدوا من معسكر منتخب مصر فى أكتوبر.. على رأسهم إبراهيم عادل

نجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى حسم التأهل لأمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى المغرب، بعد الفوز فى 4 مباريات متتالية ليحصد العلامة الكاملة ويتأهل للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالى.

واستفاد 4 لاعبين من التواجد فى معسكر المنتخب الذى أقيم فى شهر أكتوبر الجارى، والذى لعب خلالها المنتخب مباراتين أمام موريتانيا فاز بهما بثلاثية نظيفة فى مجموعة المباراتين.

ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين الذين استفادوا بشكل كبير من معسكر شهر أكتوبر الجارى، لاعب الفريق السماوى إبراهيم عادل، الذى تمكن من خطف الأضواء خلال مباراة موريتانيا بعدما سجل هدفًا مميزًا من نصف الملعب، ليهدى به النقاط الثلاثة للمنتخب ويتأهل بالعلامة الكاملة.

وأكد إبراهيم عادل على قدراته على حجز مكان ضمن قائمة المنتخب، وأصبح ورقة مميزة فى يد حسام حسن الذى استعان به فى مباراتى موريتانيا، ونجح فى تأكيد وجه نظر العميد بعدما سجل هدف الفوز.

ثانى اللاعبين هو لاعب وسط السماوى أيضًا محمود صابر، والمعار إلى سموحة، بعدما وقع على أول مباراة رسمية له مع المنتخب الأول وشارك فى مباراتى موريتانيا لينال ثقة التوأم في الفترة المقبلة، ليصبح أحد العناصر الأساسية للمنتخب فى الأيام المقبلة، بعد التألق الكبير الذى ظهر عليه مع المنتخب الأوليمبى.

أما ثالث المستفيدين، فهو مدافع فريق المصرى البورسعيدى خالد صبحى ، الذى خاض المباراة الثانية مع «الفراعنة» بشكل أساسى ليكون أحد اللاعبين الذين نالوا ثقة الجهاز الفنى للمنتخب.

وتعرض خالد صبحى لإصابة فى السمانة ليغادر مواجهة موريتانيا ويخضع لأشعة لتحديد مدى إصابة اللاعب والفترة التي يحتاجها للتعافى من الإصابة.

كما ظهر مهاجم البنك الأهلى اللاعب أسامة فيصل، فى تشكيل منتخب مصر فى ظل اعتذار مصطفى محمد عن مواجهة موريتانيا، ليتم الاعتماد على اللاعب الذى قدم مجهودًا كبيرًا وأدى ما طلب منه، ليكون البديل الأمثل لمصطفى محمد.