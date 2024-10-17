بعد التأهل لأمم أفريقيا.. مكافآت خاصة للاعبى منتخب «الفراعنة»

كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم محمد أبو الوفا، عن رصد مكافآت خاصة للاعبى المنتخب الوطنى الأول بعد حسم التأهل لأمم أفريقيا 2025.

وقال أبو الوفا فى تصريحات إعلامية، أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم لم يتدخل فى قرارات الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام حسن، فيما يخص استبعاد محمد صلاح من مباراة موريتانيا.

وتأهل منتخب مصر بشكل رسمى إلى بطولة أمم أفريقيا بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز فى الأربع لقاءات والوصول للنقطة 12، فى صدارة مجموعته بالتصفيات، بعد الفوز على كل من كاب فيردي وبتسوانا وموريتانيا «ذهاب وإيابا».