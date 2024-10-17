سيراميكا: شراء القندوسى من الأهلى يتم دراسته.. والمدرب رفض انتقال ياسر ريان للزمالك

أكد المدير الرياضى لنادى سيراميكا معتز البطاوى، جاهزية لاعب الفريق أحمد القندوسى لبطولة كأس السوبر المصرى، والمقرر إقامتها فى الإمارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى بمشاركة فرق الأهلى، الزمالك وبيراميدز.

وأوضح المدير الرياضي لنادى سيراميكا أن أحمد القندوسى جاهز لمباراة الأهلى فى السوبر المصرى، وأكد أن النادى يدرس شراء اللاعب نهائيًا من الأهلى.

وأضاف معتز البطاوى: «مباراة سيراميكا أمام الأهلى صعبة، والبطولة ستكون قوية للغاية بمشاركة أربعة أندية».

وتابع البطاوى: «الزمالك لم يطلب ضم بيكهام بشكل رسمى والتواصل كان شفهى فقط، وكل من أكد هذا كان على السوشيال ميديا فقط، والزمالك كان يرغب فى التعاقد مع صديق ايجولا لكن تحدثنا وأبلغنا إدارة الزمالك بالاتفاق مع بيراميدز لضم اللاعب».

وعن حقيقة رفض ناديه انتقال أحمد ياسر ريان إلى صفوف نادى الزمالك، قال: «علاقتنا جيدة جدا مع جميع أندية مصر ولم يتحدث أحد عن انتقال اللاعب إلى الزمالك فى الصيف، الفارس الأبيض طلب التعاقد معه فى يناير الماضى، والمدير الفنى للفريق أيمن الرمادى رفض رحيل اللاعب بسبب حاجة الفريق لجهوده، ولدينا قاعدة وهى عدم انتقال لاعب قادم من الأهلى إلى الزمالك، والعكس».