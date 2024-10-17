وزير الإسكان: بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث بمدينة العبور الجديدة..الأحد المقبل

أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث بعدد 768 وحدة بمنطقة عمارات الزهور بالحي 39 منطقة” 2600 فدان” سابقاً بمدينة العبور الجديدة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، الموافق 20/10/2024 : يوم الخميس 26/12/2024.

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 70 و 73، يوم الأحد 20/10/2024، ووحدات العمارتين 74 و 75، يوم الثلاثاء 22/10/2024، ووحدات العمارتين 76 و 77، يوم الأحد 27/10/2024، ووحدات العمارتين 78 و 79، يوم الثلاثاء 29/10/2024، ووحدات العمارتين 80 و 81، يوم الأحد 3/11/2024، ووحدات العمارتين 82 و 84، يوم الثلاثاء 5/11/2024.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 85 و 86، يوم الأحد 10/11/2024، ووحدات العمارتين 87 و 88، يوم الثلاثاء 12/10/2024، ووحدات العمارتين 89 و 90، يوم الأحد 17/11/2024، ووحدات العمارتين 91 و 92، يوم الثلاثاء 19/11/2024، ووحدات العمارتين 93 و 94، يوم الأحد 24/11/2024، ووحدات العمارتين 95 و 96، يوم الثلاثاء 26/11/2024.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 97 و 98، يوم الأحد 1/12/2024، ووحدات العمارتين 99 و 100، يوم الثلاثاء 3/12/2024، ووحدات العمارتين 101 و 102، يوم الأحد 8/12/2024، ووحدات العمارتين 103 و 104، يوم الثلاثاء 10/12/2024، وتخصيص الأيام من الأحد 15/12/2024 : الخميس 26/12/2024 للذين تخلفوا عن الاستلام.

ونوه رئيس جهاز العبور الجديدة، إلى أنه على الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع سوق العبور بمدينة العبور لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات التالية: أصل خطاب البنك بالتخصيص، أصل كشف حساب البنك موضحاً به المبالغ المحددة لحساب الوحدة، صورة من حافظة الشيكات الآجلة المسحوبة على العميل بباقي المستحقات المالية، صورة من بطاقة الرقم القومي للمخصص له الوحدة وزوجته وشهادات ميلاد الأبناء القصر.