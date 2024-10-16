“الشباب والرياضة بالقليوبية “:  قبول دفعة جديدة من الأطفال المتميزين رياضيا للانضمام لمشروع الموهبة الحركية بالمحافظة

اعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية عن موافقة الدكتور أشرف صبحى عن قبول دفعة جديدة من الأطفال المتميزين رياضيا للانضمام للمشروع القومى للموهبة الحركية بالقليوبية

من مواليد ١ / ١ / ٢٠١٧ حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ واخر موعد للتقديم ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٤ويمكن للراغبين الالتحاق بالمشروع وفقا الضوابط والشروط المرفقة من خلال التوجه لمقر مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال مدة الاعلان والتواصل مع المشرف العام للمشروع من خلال رقم الهاتف الموضح بالاعلان علما بأن مواعيد العمل بالمديرية من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 مساءا

وينقسم المشروع إلى مرحلتين، الأولى وهى مرحلة “التهيئة الحركية” والثانية مرحلة “التأسيس للنشاط التخصصى”، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحله البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية.

وتتركز رؤية “المشروع القومى للموهبة الحركية” فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

يأتى ذلك فى إطار الخطة الخاصة بالمشروع القومي للموهبة الحركية ووفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لإعداد أبطال واعدين قادرين على المنافسة، وتحقيق انجازات للرياضة المصرية، في ضوء التطور الذي تشهده منظومة الرياضة المصرية التي تلقى الدعم الكامل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.