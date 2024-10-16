منطقة القليوبية الأزهرية تنفذ فعاليات المبادرة الرئاسية بداية فى أكثر من ٢٥ نشاط للطلاب والمعلمين

تنفذ معاهد منطقة القليوبية الأزهرية عدة أنشطة وبرامج ومبادرات ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تصل الأنشطة والمبادرات إلى أكثر من ٢٥ نشاط ومسابقة ومبادرة تخص الطلاب والمعلمين والمجتمع المدني والبيئة المحيطة وهذه بعض فعاليات المبادرة التى تخص الطلاب من معهد البيومى الابتدائي بباسوس إدارة القناطر الخيرية مبادرة رواد اللغة العربية في الإعراب بحضور وإشراف كمال فؤاد منسق المعهد وطارق علي شيخ المعهد والدكتور محمد عبد المعبود منسق إدارة القناطر الخيرية.

وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعم الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وتوجيهات أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة الدكتور أحمد شرقاوى وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم والطلاب وإشراف ومتابعة سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية تنفذ معاهد منطقة القليوبية الأزهرية عدة أنشطة وبرامج ومبادرات ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تصل الأنشطة والمبادرات إلى أكثر من ٢٥ نشاط ومسابقة ومبادرة تخص الطلاب والمعلمين والمجتمع المدني والبيئة المحيطة وهذه بعض فعاليات المبادرة التى تخص الطلاب من معهد البيومى الابتدائي بباسوس إدارة القناطر الخيرية مبادرة رواد اللغة العربية في الإعراب بحضور وإشراف الأستاذ كمال فؤاد منسق المعهد والشيخ طارق علي شيخ المعهد والدكتور محمد عبد المعبود منسق إدارة القناطر الخيرية