رئيس جامعة بنها يكرم الطلاب الفائزين والمتميزين في الألعاب الرياضية

كرم الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها اليوم الطلاب المتفوقين رياضياً والحاصلين على مراكز في مختلف البطولات الرياضية الداخلية والخارجية.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسامة صلاح عميد كلية التريبة الرياضية ، والدكتور السيد الملقي القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والاستاذ ابراهيم عبد الله مدير عام رعاية الشباب .

حيث شمل التكريم الطالبة بسملة منصور محمد السيد المقيدة بالفرقة الثالثة بكلية الفنون التطبيقية لحصولها على المركز الأول فى بطولة الجمهورية فى الكيك بوكس حيث ستشارك فى بطولة العرب للكيك بوكس خلال الشهر القادم ، وهى ضمن لاعبى منتخب الجامعة للكروس فيت ،كما ضم التكريم الطالبة فرح رضا عبد المنعم عبد المقصود المقيدة بالفرقة الرابعة بكلية الرياضية تقديرا لجهودها ومشاركتها الايجابية والفعالة فى رياضة الجمباز حيث تعمل مدربة جمباز بأكاديمية العمار، وقامت بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنشر رياضة الجمباز داخل المجتمع المدنى، مما ساهمت فى صناعة العديد من الابطال الرياضين بمختلف الأعمار داخل قريتها.

وخلال اللقاء أكد رئيس الجامعة، على أهمية النشاط الرياضي فى بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، واكتشاف وتطوير مواهبهم، وتوظيف طاقات الطلاب فيما هو نافع ومثمر ،بالإضافة إلى نشر الوعى والثقافة الرياضية بين الطلاب وداخل المجتمع المحيط به ، مؤكدا على ان جامعة بنها حريصة على دعم جميع الطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف المجالات والأنشطة الطلابية، سعيًا لتخريج كوادر شبابية قادرة علي تحقيق أهدافها .