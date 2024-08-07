غضب كولر يُسرع من ملف الصفقات فى الأهلى

يكثف مسئولو النادى الأهلى جهودهم من أجل حسم الصفقات الجديدة، والتى طلبها المدير الفنى للفريق الأحمر، السويسرى مارسيل كولر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق فى الصيف الجارى، بعد تصريحات المدرب بخصوص عدم رضاه على إدارة ملف الصفقات وعدم تلبية احتياجاته الفنية قبل بداية الموسم الجديد.

وذكرت تقارير إعلامية، أن المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، يشعر بالغضب الشديد بسبب عدم حسم أى صفقة من الصفقات التى حددها مثل الجزائرى زين الدين بلعيد ويحيى عطية الله ومحمد كوناتيه ومحمد على بن رمضان.

وأشارت التقارير، إلى أن إدارة النادى الأهلى، تسعى لحسم ملف الصفقات فى الأيام المقبلة، من أجل تفادى الدخول فى صدام مع مارسيل كولر، الذى قد يترتب عليه رحيله وعدم استكمال عقده، بعدما تلقى المدرب عروضا مغرية فى الفترة الماضية من أندية عربية.

ويستعد النادى الأهلى، لمواجهة سموحة غدًا «الخميس»، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز «دورىNile».