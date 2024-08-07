نيس الفرنسى يرفع قيمة عرضه لضم محمد عبد المنعم من الأهلى

مع الاصرار الملحوظ من جانب نادى نيس الفرنسى، على ضم مدافع الأهلى محمد عبد المنعم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قام النادى الفرنسى برفع العرض المالى المقدم لضم اللاعب من الأهلى، إلى 4 ملايين دولار، من أجل إقناع إدارة الأحمر فى بيع اللاعب بعدما كان العرض وصل إلى 3 ملايين دولار.

وأشارت التقارير الرياضية الإعلامية، إلى أن نادى نيس عرض دفع 4 ملايين دولار على أقساط لمدة 3 سنوات وهو الأمر الذى يتحفظ عليه مسئولى النادى الأهلى.

وشددت التقارير، على أن إدارة النادى الأهلى، كانت قد طلبت 6 ملايين دولار من أجل بيع محمد عبد المنعم، بالإضافة إلى نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب فى المستقبل.

وكانت التقارير الإعلامية، قد ذكرت أمس «الثلاثاء» أن إدارة نيس الفرنسى، حصلت على توقيع محمد عبد المنعم لمدة 4 سنوات مقابل مليون يورو بالموسم الواحد.

ويذكر أن، عقد محمد عبد المنعم ينتهى مع النادى الأهلى، 30 يونيو من العام المقبل واللاعب رفض مؤخرا محاولات إدارة الأحمر لتمديد عقده.