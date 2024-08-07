سيراميكا كليوباترا يتوج بكأس الرابطة بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية

بثلاثية مقابل هدف، فاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره فريق طلائع الجيش، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب ستاد الدفاع الجوى، فى نهائى كأس الرابطة المصرية.

افتتح جون إيبوكا التسجيل لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 13 من الشوط الأول من كرة عرضية أرسلها صديق أوجولا داخل منطقة الجزاء ليضعها إيبوكا فى الشباك.

فيما أدرك كريم طارق التعادل لصالح طلائع الجيش فى الدقيقة 43 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ولم يستطع محمد بسام التصدى لها لتسكن الشباك معلن عن هدف التعادل لصالح الطلائع وتنتصف المباراة بتعادل إيجابى بهدف لمثله.

وفى الشوط الثانى من اللقاء زادت الإثارة بعدما تلقى أحمد عبد الرحمن، لاعب طلائع الجيش، البطاقة الصفراء الثانية نتيجة تدخل عنيف على لاعب سيراميكا كليوباترا، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء فى وجهه فى الدقيقة 61 ويكمل الطلائع اللقاء بـ 10 لاعبين.

ونجح سيراميكا كليوباترا فى استغلال النقص العددى لفريق طلائع الجيش ليسجل الهدف الثانى عن طريق محمد تونى في الدقيقة 71، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك فى الزاوية اليسرى للمرمى.

وضاعف أحمد بلحاج تقدم سيراميكا كليوباترا مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 76 من تسديدة قوية عن طريق أحمد قندوسي ارتدت من العارضة إلى صديق أوجولا الذى هيأ الكرة لـ أحمد بلحاج ليسدد مباشرة فى المرمى وتسكن الكرة الشباك.

بعد تسجيل الهدف الثالث لسيراميكا، فرض أبناء أيمن الرمادى السيطرة على المباراة من خلال تبادل الكرة بين اللاعبين لقتل المباراة إكلينيكا وبالفعل نجح في إنهاء اللقاء لصالحه بالفوز بنتيجة 3-1، ويتوج بلقب كأس الرابطة المصرية للمرة الثانية فى تاريخه.