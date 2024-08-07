وزير الشئون النيابية يستقبل وفد نادي قضاة مصر

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفد من نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وحضر اللقاء كل من المستشار أبو الحسين قايد، وكيل أول نادي قضاة مصر ونائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد صبحي خليفه، سكرتير عام نادي قضاة مصر ورئيس محكمة الاستئناف، والمستشار حازم أبو سديره، نائب أمين صندوق نادي قضاة مصر ونائب رئيس محكمة النقض.

وخلال اللقاء، قدم المستشار محمد عبد المحسن وأعضاء الوفد التهاني لوزير الشئون النيابية بمناسبة توليه منصب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، متمنين له التوفيق والسداد في مهامه.

ومن جهته؛ أعرب المستشار محمود فوزي عن اعتزازه بانتمائه السابق للسلطة القضائية، كونه أحد أبناء القضاء المصري، وشدد على أهمية التعاون الوثيق بين الوزارة ونادي القضاة.

وأضاف أن الوزارة حريصة على حسن التواصل ووجود قنوات متاحة مع القضاة، معربًا عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة القضائية في سبيل الحفاظ على النظام القانوني، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة بجميع صورها في المجتمع.