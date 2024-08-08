تشكيل الأهلى لمواجهة سموحة فى مباراة حسم الدورى

استقر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، على تشكيل مواجهة فريق نادى سموحة، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتنطلق مباراة فريق النادى الأهلى أمام نظيره فريق نادى سموحة فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم «الخميس»، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى المواجهة المؤجلة من الجولة الـ 24 فى الدورى الممتاز.

ويأتى فريق النادى الأهلى فى صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 78 نقطة من 30 مباراة، فيما يتواجد فريق سموحة فى المركز السادس برصيد 48 نقطة من 31 مواجهة.

ومن المتوقع أن يأتى تشكيل فريق النادى الأهلى للمباراة كالتالى:

حارس المرمى: محمد الشناوى – فى الدفاع: محمد هانى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد – خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور – خط الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، وسام أبو علي، ويشهد تشكيل الأهلى عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى بدلًا من مصطفى شوبير الذي لعب أمام المقاولون العرب، فى المواجهة التى انتهت بأربعة أهداف نظيفة.