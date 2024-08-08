صوت الشعب: العفو عن 600 من المحكوم عليهم صفعة على وجه جماعات الشر وانتصار لملف حقوق الإنسان

قالت المهندسة مروة بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب، إن توجيهات الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار عفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة يعكس حرص القيادة السياسية على إحداث تغيير حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان من خلال إنهاء ملف السجناء بشكل جذري.

وأكدت “بوريص”: أن تلك التوجيهات الرئاسية تأتي حرصا على مستقبل الشباب ومنحهم فرص جديدة للتغيير والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع مؤكدة أن الإفراج عن المحبوسين بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الدولة على مستقبل المواطنين، لا سيما الشباب، والحرص على منح فرص جديدة.

وثمنت الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدًا على أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة له، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.

وأشارت إلي أن قرارات العفو عن المحبوسين، يؤكد جدية إرادة الدولة في دعم الشباب وتعزيز الحقوق والحريات في ظل الجمهورية الجديدة، ومنح الشباب فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة، وهو ما يؤكد أن توجها واضحا من القيادة السياسية بانفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان.

وأكدت أن قرارات العفو الرئاسي تدحض الأكاذيب التي يروجها جماعات الشر التي تحاول بشتي الطرق تشويه ملف حقوق الإنسان في مصر، ولكن ما تقوم به الدولة المصرية بمثل صفعة قوية علي وجه تلك الجماعات التي تروح الأباطيل.