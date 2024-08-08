رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام زد إف سى فى بـ«دورىNile».. والجزيرى فى الهجوم

كتب أشرف عبد السلام
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استقر المدير الفنى لفريق الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، على التشكيل الذى يخوض به مواجهة زد اف سى فى التاسعة مساء اليوم «الخميس»، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة «دورىNile».

التشكيل المتوقع للزمالك:

حراسة المرمى: محمود الشناوى – خط الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثى، مصطفى الزنارى، عمر جابر – خط الوسط: محمد أشرف «روقا»، سيف جعفر، ناصر ماهر – خط الهجوم: مصطفى شلبى، سيف الجزيرى، سيد عبد الله «نيمار».

ويأتى فريق نادى الزمالك فى المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وفى المقابل يحتل زد اف سى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفًا.

أشرف عبد السلام
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