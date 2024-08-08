برلمانية: قرارات العفو الرئاسي أدخلت الفرحة على قلوب المصريين

أكدت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء ، ادخلت الفرحة والسرور علي عدد كبير من الأسر المصرية ، مشيدة بقرار العفو الذي يأتي استكمالا لقرارات سابقة.

وقالت: إن الرئيس السيسي حريص كل فترة على اتخاذ مثل هذه القرارات من اجل إسعاد المصريين والتخفيف عنهم، اساسا مما يعكس إنسانية الرئيس واحساس المواطن، موضحة أن قرارات العفو الرئاسية تؤكد على أن هناك اهتمام واضح من قبل القيادة السياسية بملف حقوق الانسان في ظل العديد من الخطوات التي تؤسس لمرحلة جديدة.

والرئيس السيسي يصدر قرارته علي فترات متقاربة بالعفو الرئاسي مما والتي جاءت استجابة للاقوى السياسية والحوار الوطني مما يؤكد اهمية الحوار الوطني وجديته في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، مشيدة بالدور الوطني الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي، وشددت النائبة على أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان العفو الرئاسي تفتح أبواب الرضا مع الرئيس وشعبه، وحرص الرئيس علي منح البعض فرصة جديدة للاندماج في المجتمع مرة أخرى مع وفتح صفحة جديدة لحياة جديدة وذلك ترسيخ المبادئ حقوق الإنسان وخلق حياة كريمة ضمن خطوات عديدة في قواعد بناء الجمهورية الجديدة.