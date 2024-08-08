رئيس صحة الشيوخ: قرارات العفو الرئاسي تؤكد حرص الرئيس السيسي على توفير مناخ إيجابي مع حالة الحوار الوطني

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من السيدات والرجال.

وقال إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن العفو عن المحكوم عليهم يقطع حالة التشكيك بخصوص مدى جدية الحوار الوطني ويؤكد حرص القيادة السياسية علي توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني.، حيث إن هناك استجابة سريعة وتنفيذ سريع لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار وهو الإفراج عن السجناء فضلا عن استمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي وإصدار قرار بالعفو الرئاسي.

وأضاف: أن قرارات العفو الرئاسي أن الدولة تعمل جاهدة بالاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر فضلا عن حرص الرئيس السيسي على مستقبل أبنائه من الشعب المصرى.