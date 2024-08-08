ارتفاع جديد فى أجرة المواصلات ونقل البضائع وسط غياب الرقابة فى الإسكندرية 

سادت حالة من الغضب أوساط المواطنين فى الاسكندرية بعد الاعلان المفاجئ عن زيادة جديدة فى اسعار المحروقات بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بزيادة أسعار المواد البترولية (البنزين – السولار – الكيروسين) بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% وسط توقعات خبراء زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وطبقا للبيانات الرسمية فقد أعلنت عن زيادة فى أجرة الركوب من الاسكندرية الى المحافظات تتراوح بين 3 و 6 جنيهات حسب المسافة والقاهرة الى 11 جنيها. وزادت الخطوط الداخلية بين الأحياء من 50 قرشا الى 150 قرشا وفتح عداد التاكسى 20 جنيها وأجرة 10 جنيهات للكيلو.أما هيئة النقل العام فقد أعلنت عن زيادة بنسبة 15% من 50 قرشا الى 150 قرشا حسب خط السير. ورغم تأكيدات محافظ الاسكندرية الى الأجهزة التنفيزية بتشديد الرقابة ووضع لافتات بالاسعار فى مواقف السيارات لكن معظم سائقى الميكروباص و”التنايات” لم يلتزموا بالاسعار وحدثت مشاجرات ومشادات عديدة بين الركاب وبعض السائقين بسبب زيادة الأجرة عن المعلن عنه .

وزاد من حجم حالة الغضب استمرار سائقى الميكروباص فى “تجزئة ” المسافات لعدة مرات للحصول على أجرة مضاعفة وهو ما يحدث فى جميع منطق المدينة. وسط غياب تام للرقابة المرورية.

من جهة أخرى أكد “سعيد محمود”الخبير الاقتصادى أن أسعار المواد الغذائية سوف ترتفع بنسبة لن تقل 20% بعد ارتفاع سعر السولار، وقود سيارات النقل، والتالي زيادة تعريفة نولون النقل والذي سيعود على أسعار الخدمات والبضائع بجميع أنواعها ويتحملها المستهلك. رغم الانفلات الحاصل الآن فى أسعار جميع السلع وغياب الرقابة التموينية تماما عن الأسواق.