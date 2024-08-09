الزمالك يطلب تعديل مباراته أمام طلائع الجيش وينتظر رد رابطة الأندية

ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد رابطة الأندية المصرية المحترفة على تعديل موعد مباراة طلائع الجيش، والمقرر لها الخامسة والنصف مساء الأربعاء 14 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز «دورىNile».

وطلب مسئولو القلعة البيضاء تغيير موعد المباراة بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى التوقيت المحدد لها، خاصة أن الزمالك يرى أنه ليس هناك داعى أن تلعب فى هذا التوقيت الذى من الممكن أن يؤثر على صحة وسلامة اللاعبين.

ويستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لمواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري، بعدما أغلق صفحة مباراته الأخيرة أمام زد إف سى والتي أقيمت مساء الخميس وفاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ويأتى فريق نادى الزمالك فى المركز الثالث لجدول الدورى برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 50 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفًا.