بعد رحيل نداى وموتيابا.. الزمالك يبدأ رحلة البحث عن أجانب

بدأ مسئولو نادى الزمالك رحلة البحث عن التعاقد مع لاعبين أجانب، لتدعيم صفوف الفريق الأول بعد رحيل السنغالى إبراهيما نداى والأوغندى ترافيس موتيابا.

وفى سياق آخر، اقترب مجلس إدارة نادى الزمالك الزمالك، من وضع الرتوش النهائية على أزمة القيد، والتى يعانى منها النادى فى الفترة الحالية، ولن يتمكن من إبرام صفقات فى الانتقالات الصيفية المقبلة إلا بإسدال الستار عليها.

ويسابق مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب الزمن من أجل إنهاء أزمة القيد بعد جدولة المستحقات المالية المتأخرة لدى المغربى خالد بو طيب، حيث تتبقى مستحقات مساعدى المدرب البرتغالى فيريرا، من أجل إنقاذ الموسم الجديد بالتعاقد مع عدد من الصفقات السوبر فى الميركاتو الصيفى المقبل.

فيما استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على استعادة لاعبى الفريق المعارين لأندية أخرى، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل تألقهم مع الأندية التي يلعبون لها في الفترة الجارية، وهم الثنائى ماجد هانى وحسام أشرف المعاران لبدلية المحلة، حمدى علاء المعار لسموحة، بالإضافة إلى أحمد محمود المعار للجونة، كما بات يسرى وحيد لاعب طلائع الجيش على أبواب الانتقال للقلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى.